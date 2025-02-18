TSK’dan İhraç Edilen Beş Teğmen Hukuk Yolunda

TEĞMENLER ADALET ARAYIŞINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden biri olan Serhat Gündar, bu karara itiraz etmek ve yürütmesinin durdurulmasını istemek için hukuki süreç başlattı. Diğer teğmenlerin ise dava süreci için uzman idare hukukçularından görüş beklediği belirtiliyor. İhraç edilen teğmenler, adalet arayışı içinde hareket ediyor ve ilk davayı açan Teğmen Gündar’ın yanı sıra diğer teğmenler de benzer adımlar atmayı planlıyor. Üç farklı şehirde beş farklı davanın açılması planlandığı ifade ediliyor.

DISIPLİN KURULU KARARLARI VE GEREKÇELERİ

Milli Savunma Bakanlığı, ilgili disiplin amirlerine ve beş teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurdu. Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun beş üyesinin oy çokluğuyla aldığı karar, teğmenlerin eylemlerinin TSK’nın itibarını zedelediği ve kamuoyunda bölünmelere yol açtığı gerekçesine dayanarak verilmiş. Gazeteci Rıfat Kırcı’nın aktardığına göre, TSK’ya geri dönebilmek için başlatılan hukuki sürecin ilki, Teğmen Gündar tarafından Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne sunuldu. Diğer teğmenler de dava dilekçelerini hazırlıyor.

DAVA SÜREÇLERİ VE AÇILACAK DAVALAR

Teğmenlerin avukatları, itiraz sürecinin 60 gün içerisinde tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Ankara’da açılan ilk davanın ardından diğer davaların da yolda olduğu ifade ediliyor. Açıklamada, “Bu hafta içerisinde iki yeni dava daha açabiliriz” deniliyor. Dava açılacak şehirler arasında Isparta, İstanbul ve Ankara’nın bulunduğu belirtiliyor. Isparta’daki dava ise Konya’da gerçekleştirilecek. Avukat ayrıca, “Aynı olaydan beş kişinin ihracı söz konusu olsa da her birinin kendine ait bazı özel detayları olacaktır” şeklinde değerlendirme yapıyor.