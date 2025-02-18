TSK’dan İhraç Teğmenler Dava Açıyor

DAVA SÜRECİNDE GÜNDEM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden biri olan Serhat Gündar, karara itiraz ederek iptal ve yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Diğer teğmenlerin de dava süreci için uzman idare hukukçularından görüş aldığı ifade ediliyor. TSK’dan ihraç edilen teğmenler, adalet arayışlarına devam ediyor. İlk davayı açan Teğmen Gündar’ın ardından diğer teğmenler de harekete geçiyor. Üç farklı kentte toplamda beş ayrı dava açılması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sıralı üç disiplin amirine ve beş teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği kapsamında ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurdu. Dokuz üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu’nda, beş üyenin oy çokluğuyla alınan karar, teğmenlerin eylemlerinin TSK’yı tartışılır hale getirdiği ve toplumda ayrışmaya yol açtığı gerekçesiyle verildi.

DAVALARIN AÇILDIĞI KENTLER

Gazeteci Rıfat Kırcı’nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönebilmek amacıyla açılan davalardan ilki Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne Teğmen Gündar tarafından sunuldu. Diğer teğmenlerin de dava dilekçelerini hazırladığı belirtiliyor. Teğmenlerin avukatları, itiraz sürecinin 60 gün olduğunu hatırlatıyor. İlk davanın Ankara’da açıldığı, başka davaların da yolda olduğu ifade edildi. Avukat, “Bu hafta içerisinde iki yeni dava daha açabiliriz” dedi. Davaların üç farklı kentte açılacağını belirten avukat, “Isparta’da kara havacılık okulunda olan var. İstanbul’da olan var. Ankara’da topçuluk okulunda yer alıyor. Isparta’daki dava Konya’da açılacak. Aynı olaydan beş kişinin ihracı söz konusu olsa da her birinin kendine göre özel bazı detayları olacaktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.