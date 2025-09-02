TSMC’nin Fiyat Artışı, Maliyetleri Etkileyecek

FİYAT ARTIRIYOR

Tayvan merkezli TSMC, 5nm ve daha alt seviyedeki üretim teknolojilerinde fiyatlarını yüzde 5 ila 10 arasında artırmayı planlıyor. DigiTimes’ın verdiği bilgilere göre, bu kararın arkasında ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ile küresel tedarik zincirinde meydana gelen maliyet artışları etkili oluyor. Şirket, düşen kâr marjlarını dengelemek amacıyla fiyat politikasında değişime gitme kararı aldı.

APPLE VE NVIDIA ETKİLENİYOR

Yeni fiyat politikası en çok 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çip üretim süreçlerini etkileyecek. Bu durum, TSMC’nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia’nın daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, firmanın eski nesil çiplerde indirim yapma planı da bulunuyor. Bu adım, performansı daha düşük olan çiplere yönelik talebi canlı tutma ve piyasada denge sağlama amacını taşıyor.

ABD YATIRIMLARI ETKİLİYOR

TSMC’nin fiyat artışındaki önemli etkenlerden biri de ABD’deki yatırımlar. Şirket, Arizona’daki büyük tesisi için harcamalarını artırmış durumda ve toplamda 300 milyar dolarlık yatırım yapmayı vaat etti. Bu yatırımların içinde gelişmiş üretim hatları ve yeni paketleme süreçleri yer alıyor. TSMC aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda çip üretiminde 2nm teknolojisine geçmek için yoğun bir hazırlık sürecine de girmiş durumda. Artan yatırım maliyetleri, fiyat politikasında değişiklik yapılmasını kaçınılmaz kılıyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TSMC’nin aldığı bu karar, teknoloji devlerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Apple ve Nvidia gibi şirketler, ürünlerinde bu artışın etkilerini fiyatlara yansıtma yoluna gidebilir. Diğer yandan, eski nesil çiplere yapılacak indirim, daha uygun fiyatlı cihazlara talebi artırabilir. Bu gelişme, yarı iletken sektöründe önümüzdeki dönem için fiyat rekabetinin yeniden şekilleneceğinin sinyallerini veriyor.