Tsunami Türkiye Kıyılarını Etkiler Mi?

OLASI RİSK DEĞERLENDİRMESİ TOPLANTISI

Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ege Denizi’ndeki Santorini Adası ve çevresindeki sismik aktiviteyi ele almak amacıyla bir Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof. Dr. Levent Gülen ve birçok uzman araştırmacı Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ne geldi. Kaymakam Çit, yetkililere harita üzerinden detaylı bilgilendirmeler yaptı. İnceleme yapan heyet deprem, tsunami ve volkanik patlama ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

SİSMİK AKTİVİTEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “10-15 günden beri ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktiviteler yaklaşık 2 bine ulaştı. Bunlar içerisinde 5 ve üzerinde toplam 5 deprem var. En büyüğü ise 5.2. Bu depremlerin bir kısmını çeşitli kıyılarda ve bölgelerde hissettik. Geçen hafta AFAD’ın koordinasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok bilim insanı katıldı ve konu detaylı olarak değerlendirildi. Olası riskler tartışıldı. Bölgelerde koordinasyon toplantıları yapma kararı aldık. Volkanik patlama ve tsunami konuları da masaya yatırıldı. Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ve ekibinin yaptığı modellemelere göre, olası bir tsunami durumunda kıyılarımıza en erken ulaşma süresi 1 saat. Kıyılarımızda yıkıcı bir etki yaratmayacağını da ifade edebiliriz” dedi.

PANİK YAPMAYA GEREK YOK

Prof. Dr. Tatar, vatandaşa panik yapmamaları gerektiğini vurguladı ve bu konudaki araştırmaların devam ettiğini belirtti. Toplantının amacı, halkı bilgilendirmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaktı. Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek tehlikelere yönelik önlemler alınması gerektiğini ifade etti.