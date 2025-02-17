TÜBİTAK’tan 737 Personel Alım İlanı

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜBİTAK, 737 kişilik bir personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alım, Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Alınacak yeni personel, TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitülerde görev alarak, ülkenin araştırma-geliştirme kapasitesini artıracak ve uluslararası bilimsel başarılara destek verecek.

ALIM YAPILACAK BİRİMLER

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde yapılacak. Alım yapılacak birimler arasında şunlar yer alıyor: Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı.

PERSOEL İSTİHDAMI VE BAŞVURULAR

İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik destek personeli, uzman/uzman yardımcısı ile AR-GE proje teknisyeni ve destek teknisyeni pozisyonları dahil olmak üzere birçok alanda personel istihdam edilecek. Başvurular, 10 Mart’a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor. TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye’nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırmayı planlıyor.