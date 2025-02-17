TÜBİTAK’tan Büyük Personel Alımı Fırsatı

PERSONEL ALIMINA DAİR DUYURU

TÜBİTAK, toplam 737 kişilik personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alım, Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosistemine önemli katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yeni personel, TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitülerde görev alacak ve Türkiye’nin araştırma-geliştirme kapasitesini artırma ile uluslararası bilimsel başarılara katkı sağlama hedefiyle istihdam edilecek.

ALIM YAPILACAK BİRİMLER

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri çatısı altında gerçekleştirilecek. Alım yapılacak birimler arasında; Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü yer alıyor.

POZİSYONLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni gibi çeşitli pozisyonlarda personel istihdamı yapılacak. Adayların başvurularını, 10 Mart’a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. TÜBİTAK, bu alım süreci ile Türkiye’nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma konusunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi amaçlıyor.