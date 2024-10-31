Tüfeği Denerken Arkadaşını Vurduğu İddia Edildi

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’de, pompalı tüfekle arkadaşını başından vurarak öldüren Okan E. ile olay sırasında yanında bulunan 1 kadın ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın, Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak’taki 4 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldiği bildiriliyor. Okan E.’nin emniyetteki ifadesinde, “Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı” dediği öğrenildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Şalt, Okan E., O.A. ve H.K., sohbet ettikleri sırada tartışma yaşadı. Okan E. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Şalt’ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Sağlık görevlileri, olay yerinde Şalt’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayın ardından Okan E., O.A. ve H.K. isimli kadın gözaltına alındı. Evde bulunan bir diğer şüpheli B.Y. da yakalandı. Ayrıca, olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu da tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildiriliyor.