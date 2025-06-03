Tugay Canlı Yayında Çıldırdı! Dikkat Edin

İZELMAN, İZENERJİ VE EGEŞEHİR’DE GREV SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR gibi şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev, beşinci gününe girdi. Bu süreçte, işçilerin grevde olması dolayısıyla özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgelerinde biriken çöpler çevreyi rahatsız etti.

BELEDİYE BAŞKANI TUGAY SAHAYA İNDİ

Çöplerin artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde sahaya inerek çöp toplamaya başladı. Eldivenlerini takarak bu çalışmayı gerçekleştiren Tugay, kendisini engellemeye çalışan DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartışma yaşadı. İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” sözleriyle duruma karşı çıktılar. Bunun üzerine Tugay, “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TELE-1 canlı yayınına katılarak konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Canlı yayın esnasında spiker İnan Demirel’in, “Sayın Başkan, İzmir’de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu” sorusuna Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” yanıtını verdi.