Tugay, Canlı Yayında Tepkisini Gösterdi

İZBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GREVDE

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev, beşinci gününe girdi.

SALGININ ETKİLERİ GİDEREK ARTIYOR

Grev nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçiler sahaya inemediği için özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyunca biriken çöpler çevreyi olumsuz etkiliyor. Bu durum üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde çöpleri toplamaya karar verdi. Eldivenlerini takarak sahaya inen Tugay, burada DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartışma yaşadı. İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” ifadelerini kullanırken, Başkan Tugay, “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” dedi.

BAŞKAN TUGAY’IN YORUMLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TELE-1 canlı yayınına katılarak, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözler, grev kırıcılığı ile suçlanan Başkan Tugay için bir yanıt niteliği taşıyor.