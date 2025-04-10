Tuğçe Tayfur’dan Miras Davası Başladı

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI VE MÜZİK DÜNYASINDA YARATIĞI ETKİ

Türk arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti. Sanatçının kaybı, müzik camiasında ve ailesinde büyük bir üzüntü yarattı. Tayfur’un mirası ise çeşitli tartışmalara yol açtı. 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda hazırlanan vasiyetname, Marmaris Adliyesi’nde gün yüzüne çıktı. Sanatçı, mal varlığının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve LÖSEV’e bağışlarken, geri kalan kısmını çocukları, torunları, yeğenleri ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a bıraktı. Beste, müzik ve telif hakları ise Nilüfer Turanbayburt’a miras olarak kaydedildi.

VASİYETNAME İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Vasiyette yer almayan Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, vasiyetnamenin iptali için hukuki bir süreç başlatma kararı aldı. Avukatları aracılığıyla dava açıldığını açıklayan Tayfur, babasının mirasıyla ilgili mücadelesine devam edeceğini duyurdu. Bu durum, aile içindeki gerilimi gündeme getirirken Ferdi Tayfur’un özel yaşamı da ilgi çekti.

DUYGUSAL MESAJLAR VE YENİ YAŞ KUTLAMASI

2023 yılında Muhammet Aydın ile evlenen ve ikinci çocuğunu dünyaya getiren Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz hafta yeni yaşını kutladı. Ayrıca üçüncü bebeğine de hamile olan sanatçı, sosyal medya üzerinden ailesi ve dostlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı. Paylaşımında, “8 yıl önce anneannemi, bu yıl ise babamı kaybettim. Türkiye bir değerini, ben ise babamı yitirdim. Zaman geçiyor, ben sevdiklerimle ayağa kalkıyorum. Üç evladıma kanat olmaya gayret ediyorum” ifadelerine yer verdi.