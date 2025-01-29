Tuğçe Tayfur Mağazasını Kapattı! Babasıyla Davalıydı

TUĞÇE TAYFUR MAĞAZASINI KAPATTI

Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtıkları giyim mağazasına kilit vurdu. Babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olan Tuğçe, usta sanatçı Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’ta vefat etmesinin ardından, ilk kez sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Cenaze töreninde, Ferdi Tayfur’un kızı ile aile üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Cami avlusundaki tabutun başında Tuğçe Tayfur ve eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır’ın orada bulunduğu dakikalarda yuhalama sesleri duyuldu.

DUYGULU PAYLAŞIM

Vefat eden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe, babasının ölümünden günler sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. ”Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu.” ifadesini kullanan Tuğçe, takipçilerini duygulandıran bu mesajında, cep telefondan çekilen son anılarını ve duygularını aktardı. ”Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti. O yüzden onun ihtiyacı olan tek şey dua…” dedi.

AÇIKLAMALARI VE SİTEMLERİ

Ancak Tuğçe Tayfur, babasıyla yaşadığı gerilimler nedeniyle sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Babasına sitem dolu sözler eden Tuğçe, ”Tayfur soy ismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Tuğçe, şarkılarının başında yer alan proje amacını açıklayarak, şarkıların tamamının babasına ait olmasının yanı sıra kolaylıkla tanınmasını sağlamak için yapıldığını belirtti.

MAĞAZA KAPATMA KARARI

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, 2 Ocak 2025’te babasının vefatının ardından Tarabya’daki giyim mağazasını kapattı. Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile anlaşmazlık yaşamıştı. Ayrıca, Tuğçe’nin eşi Muhammet Aydın ile boşanma iddiaları da basında sıkça yer bulmuştu.