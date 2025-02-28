TÜGİS Uyarıları: Ramazan İçin Gıda Güvenliği

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Ambalajında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim yeri, son kullanma tarihi ve içerik listesi bulunmayan ürünlerin tercih edilmemesi öneriliyor. Tüketicilerin güvenli gıda tüketimi için bu bilgilerin kesinlikle mevcut olduğundan emin olmaları gerekiyor.

AŞIRI UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Aşırı ucuz ürünlerin, gıda boyası, katkı maddesi veya hijyen ihlali riskleri taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda güvenliği açısından bu durum oldukça önemli, bu nedenle bu tür ürünlerden uzak durulması öneriliyor.

Organik veya doğal olduğunu iddia eden ürünler alırken IBANTR (İyi Tarım Uygulamaları) veya EU Organik Sertifikası gibi resmi belgelerin aranması tavsiye ediliyor. Bu belgeler, ürünlerin gerçekten güvenilir olup olmadığını anlamak için gerekli.

TÜGİS 2023 raporuna göre yapılan denetimlerde merdiven altı üretimlerin %34’ünde hijyen standartlarının altında koşullar tespit edildiği bildiriliyor. Özellikle Ramazan döneminde gıda zehirlenmesi vakalarının yıllık ortalamanın %40 üzerine çıktığı da ifade ediliyor. TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, sağlıklı gıda bilgisi edinmenin gerekliliğine vurgu yapıyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarında yer alacak ürünlerin seçiminin önemi büyüktür. Kaan Sidar, alışveriş yapılırken etiketsiz ve içeriği belirsiz ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Sidar, “Fırsatçılar daha cazip fiyatlarla tüketiciyi cezbetmeye çalışsa da, ürünün ambalajında üretim yeri, son kullanma tarihi ve içeriği gibi bilgilerin yer almasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.

Şarküteri ürünleri için son kullanma tarihi geçmemiş, vakum paketli ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Süt ürünlerinde ise pastörizasyon/sterilizasyon bilgisi açıkça belirtilen markalar seçilmeli. Tatlı ürünler alırken, iade edilebilir ambalajlı ve faturası kesilen ürünlerin alınması dikkatlice düşülen bir nokta olmalıdır.