TÜGŞAV, Ezhel’in bağışını reddetti!

RAPÇİ EZHEL’DEN BAĞIŞ GİRİŞİMİ

Rap müzik sanatçısı Ezhel, bir hakaret davasından elde ettiği tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışlamak istedi. Ancak geçmişteki terör örgütüne destek açıklamaları sebebiyle, Ezhel’in bu bağışı kabul edilmedi. Gerçek adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, kazandığı tazminatı sosyal medya hesabında duyurdu.

TÜGŞAV’DAN AÇIKLAMA

TÜGŞAV, bu bağışla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bölücü terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen kimseden bağış kabul etmiyoruz” ifadesi yer aldı. Vakıf, Ezhel’in yaptığı bağışın kabul edilmeyeceğini ve bunun için “Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Eğer bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” şeklinde bir açıklama yaptı.

EZHEL’İN PAYLAŞIMLARI

TÜGŞAV, Ezhel’in geçmişte terör örgütüne yakınlığı ile ilgili yaptığı paylaşımları da vurguladı. Bu paylaşımlar, önceki destek açıklamaları ve sosyal medya aktiviteleri ile ilgili detayları içeriyor.