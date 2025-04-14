TÜGŞAV, Ezhel’in bağışını reddetti!

Rapçi Ezhel’in bağış girişimi kabul edilmedi

Ezhel, hakaret davasından aldığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışlamak istedi. Ancak geçmişte terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen sanatçının bu bağışı TÜGŞAV tarafından kabul edilmedi. Gerçek ismi Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, sosyal medya hesabında kazandığı tazminatı vakfa bağışladığını duyurdu.

tugşav’dan yapılan açıklama

TÜGŞAV, Ezhel’in bağışını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” denildi.

ezhel’in paylaşımları gün yüzüne çıktı

Paylaşımda Ezhel’in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelmiş olan paylaşımlarına da yer verildi. Bu paylaşımlar, sanatçının geçmişteki tutumunu gözler önüne serdi.