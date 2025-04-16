TÜİK, En Fazla Konut Satışı İllerini Açıkladı

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 5,1 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025’te konut satışlarına ait istatistikleri yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 olarak kaydedildi.

Mart ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) oldu. En az satışlar ise Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli (63) illerinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla Ocak-Mart döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artış göstererek 335 bin 786 adede ulaştı. İlk çeyrekte konut piyasasında belirgin bir canlılık gözlemlendi.

Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 artarak 18 bin 225 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içindeki ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak belirlendi. Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar, geçen yıla göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 seviyesine çıktı. Mart ayında yapılan ipotekli satışların 4 bin 331’i ilk el, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Mart ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307 oldu. Ancak yılın ilk üç ayında bu rakam yüzde 13,2 artarak 99 bin 876 seviyesine çıktı. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 30,1 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 adete ulaştı. Bu kategori, toplam satışların yüzde 69,9’unu oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ikinci el konut satışları yüzde 23,3 artarak 235 bin 910 seviyesine yükseldi.

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 azalarak 1.574 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,4 oldu. İlk üç aylık dönemde ise yabancı konut satışları yüzde 19,5 düşüşle 4 bin 578 seviyesine geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla tercih edilen iller arasında İstanbul (635 konut), Antalya (496 konut) ve Mersin (141 konut) yer alıyor. Bu şehirler, yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği önemli lokasyonlar olarak öne çıkıyor.