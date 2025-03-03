TÜİK Enflasyon Verileri Cebimizi Yaktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Şubat ayı enflasyon verilerini nihayet paylaştı ve bu rakamlar gündeme bomba gibi düştü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,27 artış gösterirken, yıllık bazda %39,05’e yükseldi. Geçen yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, %7,42’lik bir artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon %53,83 seviyesine ulaştı ve bu durum, vatandaşların cebinde hissedilen ekonomik sıkıntının hala devam ettiğini gösteriyor. Kiracılar, ev sahipleri ve iş dünyası bu verilere dikkatle odaklanmış durumda; peki, bu oranlar ne ifade ediyor?

tüik’in verileri ne diyor

Şubat 2025’te aylık enflasyon %2,27 olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki aya göre bir düşüş belirtse de, yıllık %39,05’lik bir oran hayat pahalılığının durmaksızın devam ettiğini ortaya koyuyor. On iki aylık ortalamaların %53,83’e ulaşması, enflasyonun uzun vadeli etkilerinin ne denli derin olduğunu gözler önüne seriyor. Market fiyatlarından kiralara, her alanda bu rakamların etkisini hissetmeye devam edeceğiz.

ekonomistlerin beklentileri ne durumda

AA Finans’ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, şubat ayı enflasyon tahmini ortalaması %2,97 civarında belirlenmişti. Ekonomistlerin tahminleri %2,30 ile %3,40 arasında değişiklik gösterirken, TÜİK’in %2,27’lik açıklaması beklentilerin biraz altında kalıyor. “Enflasyon yavaşlıyor mu?” sorusu akıllara gelirken, uzmanlar bu düşüşün kalıcı olup olmadığını sorguluyor.

istanbul’dan gelen sinyaller

İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonu etkileyen öncü verileriyle dikkat çekiyor. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta %3,19 artış gösterirken, ocak ayındaki %5,16’lık artışa göre bir miktar yavaşlama yaşandı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %2,33 artışla yıllık %35,10 seviyesine ulaştı. Ocak’taki %51,13’lük yıllık oranla karşılaştırıldığında, toptan fiyatlarda bir gerileme gözüküyor. Ancak bu durum, vatandaşın günlük harcamalarına ne düzeyde yansıyacak, bu merak konusu.

kiracılar ve ev sahipleri için önemi

Enflasyon oranları, kira artışlarından yatırım kararlarına kadar her alanda etkili olmaktadır. Yıllık %39,05’lik TÜFE, kiracıları yeni zamlarla karşı karşıya bırakırken, ev sahipleri için de gelir-gider dengesini yeniden gözden geçirme zamanı demek oluyor. İş dünyası ise maliyet artışlarıyla nasıl başa çıkacağını düşünmek zorunda kalıyor.

enflasyon düşecek mi, yükselecek mi

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, ekonomi politikalarının seyrini ve piyasalardaki beklentileri doğrudan şekillendirecek. Şubat ayındaki %2,27’lik artış umut verici bir durum mu, yoksa fırtına öncesi bir sessizlik mi? Ekonomistler, önümüzdeki aylarda küresel gelişmeler ve iç politikaların bu tabloyu nasıl etkileyeceğini büyük bir merakla izliyor. Bu rakamların günlük yaşamınızı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?