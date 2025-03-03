TÜİK’ten 2025 Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı ve rakamlar yine dikkati çekti! Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,27 artarken, yıllık bazda %39,05’e yükseldi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, on iki aylık ortalamalarda ise %53,83 artış, vatandaşların ekonomik zorluklarını gözler önüne seriyor. Kiracılar, ev sahipleri ve iş dünyası bu verilere odaklanmış durumda; peki, bu oranlar ne ifade ediyor?

TÜİK’İN RAKAMLARI NE DİYOR?

Şubat 2025’te aylık enflasyon %2,27 olarak tespit edildi. Bu, bir miktar düşüş anlamına gelse de, yıllık %39,05’lik oran hayat pahalılığının hala devam ettiğini gösteriyor. On iki aylık ortalamaların %53,83’e ulaşması, enflasyonun uzun vadeli etkilerinin ne denli derin olduğunu ispatlıyor. Marketten kiraya, birçok alanda bu rakamların hissedilmesi kaçınılmaz!

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ TUTMADI MI?

AA Finans’ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, şubat ayı enflasyon tahmini ortalaması %2,97 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin tahminleri %2,30 ile %3,40 arasında yer alırken, TÜİK’in %2,27’lik rakamı bu beklentilerin altında kaldı. “Enflasyon yavaşlıyor mu?” sorusu gündeme gelirken, uzmanlar bu düşüşün kalıcı olup olmadığını sorguluyor.

İSTANBUL’DAN ÖNCÜ SİNYALLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonun nabzını tutan öncü verileriyle öne çıkmıştı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık %3,19 artarken, ocak ayındaki %5,16’lık artışa göre hız kesti. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %2,33’lük aylık artışla yıllık %35,10’a ulaşmış durumda. Ocak’taki %51,13’lük yıllık oranla kıyaslandığında, toptan fiyatlarda bir düşüş gözlemleniyor. Ancak bu, vatandaşın günlük harcamalarına ne kadar yansıyacak, o ayrı bir konu!

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Enflasyon oranları, kira zamlarından yatırım kararlarına kadar birçok unsuru etkiliyor. Yıllık %39,05’lik TÜFE, kiracıları yeni zamlarla karşı karşıya bırakırken, ev sahipleri için de gelir-gider dengesini yeniden gözden geçirme zamanı demektir. İş dünyası ise maliyet artışlarıyla nasıl baş edeceğini düşünmek zorunda kalıyor.

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, ekonomi politikalarının gelişimini ve piyasalardaki beklentileri doğrudan etkileyecek. Şubat ayındaki %2,27’lik artış, bir umut ışığı mı ya da fırtına öncesi sessizlik mi? Ekonomistler, ilerleyen aylarda uluslararası gelişmelerin ve iç politikaların bu tabloyu nasıl etkileyeceğini merakla takip ediyor. Sizce, bu rakamlar günlük yaşamınızı nasıl etkileyecek?