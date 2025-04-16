Tüketici Harcamaları Hızla Artıyor

MART AYI PERAKENDE SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış rakamlarını duyurdu. Verilere göre, perakende satışlar bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında artış göstererek beklentileri aşmış oldu. Şubat ayında ise bu rakam yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayı için piyasa tahminleri yüzde 1,2’lik bir artışı öngörüyordu.

ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞ VERİLERİ

Otomobil satışları hariç tutulduğunda, çekirdek perakende satışlarda yüzde 0,5 oranında bir artış meydana geldi. Şubat ayı verisi yüzde 0,3’ten yüzde 0,7’ye revize edildi. Analistler, mart ayında çekirdek perakende satışlar için yüzde 0,3’lük bir artış bekliyordu.

YILLIK BAŞVURULARDAN GELEN ARTIŞ

Yıllık değerlendirildiğinde, genel perakende satışlar yüzde 4,6 artarken, çekirdek satışlar da yüzde 3,6 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, otomobil ve benzin harcamaları haricindeki satışlarda aylık bazda yüzde 0,8 oranında bir artış kaydedildi.