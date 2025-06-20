Tüketici Sağlığı İçin Hileli Ürünler

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşişli ürünleri tespit etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye hızla devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, pek çok ürünün içerisinde farklı ve düşük kaliteli maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Bakanlık, ifşa edilen ürünler ve firmaları liste halinde kamuoyuyla paylaştı.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda gerçekleştirilen denetimlerde, ürün içeriklerinin etiket bilgileriyle uyuşmadığı, bitkisel yağ, kanatlı eti, şeker gibi katkı maddelerinin karıştırıldığı belirlendi. Vatandaşlar, görünümünden veya fiyatından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile bildirmeye davet edildi. Denetimler sırasında alınan örnekler, bakanlığa ait laboratuvarlarda detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu testler sonucunda gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı olduğu tespit edilen ürünler açıklandı. Listeye giren firmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

TESPİT EDİLEN TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİ

Aşağıdaki ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi:

– **Üzüm pekmezi**: Şeker ilavesi

– BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA

– 2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

– **Zeytinyağı**: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

– **Süt ve süt ürünleri**: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

– **Et ve et ürünleri**: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin