“Tüm Takıma Tebrikler, Mücadele Sürecek”

GALATASARAY, TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNALİ KAZANDI

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Galatasaray, 3-0’lık skorla zafer elde etti. Maçta, Galatasaray’ın gollerini 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46. ve 63. dakikalarda ise Victor Osimhen kaydetti.

OSIMHEN’DEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen, şu sözlerle açıklama yaptı: “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.”

REKOR VE GELECEK HAKKINDA

Türkiye’nin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olduğu hatırlatıldığında Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Taraftarların yönetime yaptığı transfer çağrısına yönelik ise Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım,” şeklinde konuştu.