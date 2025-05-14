Spor

“Tüm Takıma Tebrikler, Mücadele Sürecek”

tum-takima-tebrikler-mucadele-surecek

GALATASARAY, TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNALİ KAZANDI

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Galatasaray, 3-0’lık skorla zafer elde etti. Maçta, Galatasaray’ın gollerini 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46. ve 63. dakikalarda ise Victor Osimhen kaydetti.

OSIMHEN’DEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen, şu sözlerle açıklama yaptı: “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.”

REKOR VE GELECEK HAKKINDA

Türkiye’nin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olduğu hatırlatıldığında Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Taraftarların yönetime yaptığı transfer çağrısına yönelik ise Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım,” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Katına Çıkacak

Suriye'deki normalleşme sürecine destek veren Alparslan Bayraktar, elektrik ihracatını üç kat artıracaklarını açıkladı.
Gündem

ABD, Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik 305 milyon dolarlık füze satışını onayladığını açıkladı. Bu satışla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.