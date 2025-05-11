TÜM Toyota Modellerine Kredi İmkanı!

MODERN TASARIM VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Toyota Corolla Sedan, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Markanın Türkiye’deki geniş model yelpazesine sahip olması da sürücülerin tercihlerine çeşitlilik katıyor. Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid ve Yaris Hybrid gibi modeller arasında öne çıkıyor. Özellikle, Corolla Sedan’ın tasarımı, teknolojisi ve güvenlik donanımları Türk tüketicisinin ilgisini yoğun bir şekilde çekiyor.

BÜYÜK KAMPANYALAR VE İNDİRİMLER

Toyota, Mayıs 2025 kampanyaları çerçevesinde dikkat çeken yeniliklerden birini yüzde 100’e varan kredi imkanıyla sunuyor. Bu fırsat, tüm Toyota binek ve hafif ticari modeller için geçerli. Bireysel müşterilere, hafif ticari araçlarda 10.000 TL peşinat ile yüzde 100’e kadar kredi kullanma fırsatı sağlanıyor. Kampanyanın 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor. Özellikle Corolla Sedan’da 88.500 TL ile 265.000 TL arasında değişen önemli indirimler sağlanmış. Bu indirimler, Corolla Sedan sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ VE İNDİRİM ORANLARI

10 Mayıs 2025 tarihli güncel Toyota Corolla Sedan fiyat listesi ve indirim oranları aşağıda sıralanmıştır:

– 1.5 Vision Plus Multidrive S: Normal fiyat 1.890.000 TL, kampanyalı fiyat 1.625.000 TL, indirim 265.000 TL

– 1.5 Dream Multidrive S: Normal fiyat 1.923.500 TL, kampanyalı fiyat 1.835.000 TL, indirim 88.500 TL

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Normal fiyat 2.061.000 TL, kampanyalı fiyat 1.855.000 TL, indirim 206.000 TL

– 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Normal fiyat 2.152.500 TL, kampanyalı fiyat 1.933.000 TL, indirim 219.500 TL

– 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Normal fiyat 2.295.500 TL, kampanyalı fiyat 2.032.000 TL, indirim 263.500 TL

Toyota’nın kendine has kredi imkanı sunması ve popüler model Corolla Sedan’daki yüksek indirimler, otomobil alımını daha erişilebilir hale getiriyor. Kampanyaların detayları ve güncel stok durumu hakkında bilgi almak için en yakın Toyota bayisi ile iletişime geçmekte fayda var.