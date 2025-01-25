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Tunç’tan Gençbay Ailesine Taziye Mesajı

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ZİYARETTE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyarete dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bolu’daki otel yangınında kıymetli evlatları Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay’ı ziyaret ederek acılarını paylaştık. Yiğit kardeşimize Allah’tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin” dedi.

YANGININ DETAYLARI

Otel yangınında yaşamını yitiren tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ve arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan’ın (25), yangının başladığı an dışarı çıkmalarına rağmen, mahsur kalanları kurtarmak amacıyla geri içeri girdikleri öğrenildi. Yangının neden olduğu kayıplar ve bu kahramanlık, toplumda derin bir üzüntü yarattı.

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