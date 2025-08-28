Tunç’tan Özel’e: “Özgür mü kalacaksın?”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanlığı ve yargıya yönelik getirdiği eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Tunç, “Yolsuzluk iddialarından bunaldığını bu gece uydurduğu yalanlarla gösterdi” ifadesini kullandı ve Özel’i “siyaseten iflas etmiş” olarak nitelendirdi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP liderinin söylemlerine karşılık verdi.

CHP LİDERİNE TAVSİYE

Tunç, “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi” diyerek, yolsuzluk iddialarının CHP içerisinde sıkıntı yarattığını öne sürdü. Yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi: “CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir.” Tunç, Özel’in Adalet Bakanlığına yönelik eleştirilerinin, bakanlığı kendi şahsi hezeyanlarının bir malzemesi haline getirdiğini vurgulayarak, bu durumu CHP Genel Başkanının siyasi iflasının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SEÇENEKLERİ

Tunç, Özgür Özel’in iki seçeneği olduğunu belirterek, “İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?” şeklinde bir sorgulama yaptı. Tunç, “Kendisine tavsiyemiz; sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi” ifadesini tekrarlayarak, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, CHP’nin İstanbul Beyoğlu’nda düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in kendisinden önceki döneme ait ihale dosyalarını polise teslim ettiğini dile getirdi. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben, “Hırsız arıyorsan, hodri meydan” diyerek, yolsuzluk iddialarını ortaya koydu. Ayrıca, yargıda bir yapılanma olduğunu iddia ederek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. “Adalet Bakanlığına soruyorum, sen bakanlığını masada bir biblo gibi mi yapacaksın?” sözleriyle yargının işleyişine de dikkat çekti.