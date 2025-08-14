Tunç’tan Özel’e Sert Sözler: CHP Yalancıdır!

ADLİ KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki önemli meselelerle ilgili görüşlerini paylaştı. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki soruşturmaların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in adalet sistemine yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.

CHP’NİN DURUMU VE GELECEK PLANLARI

Tunç, yaptığı açıklamada, “CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda” diyerek ana muhalefet partisinin bu şekilde olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye Yüzyılı’nda yolumuza yeni Anayasa ile devam etmeliyiz” şeklinde görüş belirtti. Bakan, reform hamlelerinin “terörsüz Türkiye’nin önünü açtığını” ifade ederek, adalet sistemine yönelik saldırılara asla fırsat vermeyeceklerini belirtti.

MUHALEFETİN KALİTESİ VE GEÇMİŞTEKİ SORUŞTURMALAR

Tunç, muhalefetin kaliteli olmasını isteyerek, “Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz” dedi. Bunun yanı sıra, geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturmalar açıldığını anımsatarak, CHP Genel Başkanı Özel’in yargıya yönelik iddialarının “manipülasyondan ibaret” olduğunu sözlerine ekledi.