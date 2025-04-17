Tunç’tan Yargı Paketi Açıklaması: Af Yok

ADALLET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargı Paketi ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. “Yeni Yargı reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.” ifadeleriyle projenin kapsamını duyurdu.

Paket CEZA ADALETİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇERİYOR

Bakan Tunç, “Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak” diyerek paketin detaylarına girdi. Ceza adaleti uygulamalarını, yalnızca infaz aşamasıyla değil, soruşturma ve kovuşturma aşamalarıyla bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı. “Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek” dedi.

TRAİFİK SUÇLARI VE CAYDIRICILIK ÜZERİNE DÜZENLEMELER YAPILACAK

Tunç, trafik suçları konusunda İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara da dikkat çekti. “Özellikle trafikte magandaların yol kesmesi, silah kullanması gibi durumlarla ilgili bu pakette yer alacak” ifadesini kullandı ve bu konulardaki çözümlere vurgu yaptı.

AÇIKLAMALARDA AF YER ALMIYOR

Denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirleriyle ilgili eleştirilerin ele alınacağını belirten Tunç, “Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok” dedi. Ayrıca, cezaevindeki şartlarla ilgili düzenlemelerin yapılacağını ifade ederek “55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış” açıklamasında bulundu.