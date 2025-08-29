Tuncay Meriç’in Katil Şüphelisi Yakalandı

Olayın Gelişimi

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Güngören Mahallesi’nde bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Geniş Çaplı Operasyon ve Gözaltı

Saldırının ardından kaçan kişi için geniş çapta bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” sözlerine yer verdi. Olayın, alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği ileri sürülürken, görgü tanıkları saldırının ani ve sessiz bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Meriç’in Spor Camiasındaki Yeri

Tuncay Meriç’in spor camiasında sevilen bir şahsiyet olduğu biliniyor. Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar boyunca katkı sağladığı ve emek verdiği belirtiliyor. Olay sonrasında yaşananlar, unutulmaz bir kaybın ardından spor dünyasında üzüntüye yol açtı.