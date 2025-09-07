“Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 Bin.”

GENÇ NESİLLERİN ÇOBANLIĞA İLGİSİ DÜŞÜYOR

Hayvancılık sektöründe çalışan nitelikli iş gücü sayısının azalması, şehirleşmenin artması ile birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık giderek genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Bu durum üreticileri büyük bir sorunla baş başa bırakıyor. Çobanlar ise günümüzde adeta altın değerinde bir meslek haline geldi. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, birçok küçükbaş hayvancılık yapan üretici, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

ÇOBAN ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Son bir yılda çoban fiyatlarının 70 bin TL’den 130 bin TL’ye çıktığını belirten üretici Mürsel Bulut, dört çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorluk çektiklerini aktarıyor. Bulut, “4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödedik. Kazancımın büyük bir kısmını böyle kaybediyorum” diyor.

ÖNLEM ALINMAZSA HAYVANCILIK BİTEBİLİR

Mürsel Bulut, “Bu gidişat hiç güzel değil. Çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek” diye ekliyor. Çoban bulmanın oldukça zorlaştığı bu süreçte, maliyetlerin artması üreticilerin geleceğini tehdit ediyor.