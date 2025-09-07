Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 Bin Oldu

ÇOBANLIK MESLEĞİNDEKİ SIKINTILAR

Hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşme ile birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığın genç nesiller tarafından tercih edilmemesiyle sonuçlanıyor. Bu durum, üreticileri büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Çobanlar ise giderek daha kıymetli hale geliyor.

MALİYETLERİN ARTIŞI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve yükselen çoban ücretleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Üretici Mürsel Bulut, geçen yıl 70 bin TL olan çoban ücretlerinin bu yıl 130 bin TL’ye çıktığını belirtiyor. Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, bu masrafları karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorluk çektiklerini ifade ediyor.

Mürsel Bulut, “4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödüyorum. Kazancımın oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybediyorum. Eğer herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılık bitme aşamasına gelecek” diyor. Bulut, çoban fiyatlarının yüksek seyrinin devam etmesi halinde küçükbaş hayvancılığın sona ereceğini dile getiriyor. Çobanların tüm masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Bulut, “Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. Çoban fiyatları böyle devam ederse, küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu durum hiç güzel değil. Yetkililer bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor” şeklinde konuşuyor.