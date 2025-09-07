“Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 BİN TL.”

ÇOBANLIK MESLEĞİNE İLGİ AZALIYOR

Hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, genç nesiller tarafından artık tercih edilmiyor. Durum bu şekilde olunca üreticiler ciddi sorunlar yaşamaya başlarken, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun zamandır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sürdüren üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor.

ÇOBAN ÜCRETİ 130 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan çoban ücretinin bu yıl 130 bin TL’ye yükseldiğini ifade eden üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını ve tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmada sıkıntı yaşadıklarını aktardı. “Herhangi bir önlem alınmazsa çobanlık bitebilir” diyen Bulut, kazancının büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini dile getirdi.

ÜRETİCİLER ZORLANIYOR

Mürsel Bulut, “Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıktı. Çoban bulmakta zorlanıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle satın alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda yaklaşık 550 bin TL’ye yakın bir ödeme yapıyordum. Çobanların hiçbir masrafını karşılamıyorlar. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz üstleniyoruz. Eğer bu çoban fiyatları böyle devam ederse, küçükbaş hayvancılık bitme aşamasına gelmiş demektir. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Yetkililer bu fiyatlara müdahale etmelidir. Aksi takdirde küçükbaş hayvancılık sona ermiş olacak” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.