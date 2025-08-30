Tunceli’de Restoran Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Tunceli’de, daha önce restoran işletmeciliği yapmış olan Hasan T., kendi eski işletmesine tabancalı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 2 kişi kurşunlandı. Açılan ateş sonucu Hasan Ç. yaşamını yitirirken, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Saldırgan Hasan T., olay yeri yakınında bulunan sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı ve Sonrası

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Belediye Yeraltı Çarşısı’ndaki restoranda meydana gelen olayda, Hasan T. getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.’ye ateş açtı. Bölgedeki sivil polis, hızlı bir müdahaleyle yüzde Hasan T.’nin silahını almayı başardı. Olay saatinde, durumun bildirildiği polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Hayati Tehlike ve Soruşturma

Hasan Ç. durumun ciddiyeti nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali İhsan B. Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alındı ve olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldı.