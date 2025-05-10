Tünellerle Riskli Bölgeler Aşıldı

Türkiye’de Önemli Ulaşım Projeleri Hayata Geçiyor

Türkiye’nin dört bir yanında büyük ulaşım projeleri gerçekleşiyor. Van’ın Başkale ilçesi sınırında, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için inşası tamamlanan 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin, Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım 2024’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açıldı.

Ulaşım Sorunları Ortadan Kalktı

Öncesinde 40 dakika süren yolculuk sürelerini birkaç dakikaya indiren bu tünel sayesinde, kış şartlarında yolda kalan yerel halkın yaşadığı sıkıntılar sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü de bu projeyi hayata geçirerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmasını önlemeyi hedefliyor.

Tünel Projesi İçin Başarılı Çalışmalar Gerçekleştirildi

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeniköprü mevkiinde 2019’da çift tüp şeklinde yapımına başlanan 3 bin 965 metrelik tünel, ocak ayında araç geçişlerine açıldı. Bu tünelin devreye girmesi ile sürücüler ve yolcular, taş düşmesi, heyelan ve kışın çığ riskinin bulunduğu güzergah yerine daha güvenli olan tüneli kullanma imkanı buldu. Projenin bir parçası olarak inşa edilen T-2 tüneli ve bağlantı yollarındaki çalışmalar ise hâlâ devam ediyor.

Yolculuk Daha Kolay ve Güvenli Hale Geldi

Uzun yıllardır Kamyonu ile Van’dan Hakkari’ye yük taşıyan Nevzat Çiftçi, tünelin bölge için önemli bir hizmet sunduğunu belirtti. Çiftçi, “Burada birçok kaza oluyordu, yol sürekli kapanıyordu. Tünelin yapılması işimizi kolaylaştırdı. Kışın bu bölge gerçekten zordu.” dedi.

Yıllarca otomobiliyle Van’dan Hakkari’ye giden Gürkan Dönmez ise tünelin büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Dönmez, “Kışın çok zorluklar yaşıyorduk. Devletimizden Allah razı olsun. Bölgeye önemli bir hizmet kazandırıldı.” diyerek tünelin diğer tüpünün açılmasını da beklediğini söyledi.

Güzeldere Geçidi’nin Dönüşümü

Sürücülerden Onur Kapusuz, Güzeldere Geçidi’nde her yıl çok sayıda kaza yaşandığını ve tünelin bu sorunu ortadan kaldırdığını vurguladı. Kapusuz, “Buradan geçerken 35-40 dakika giden yol şimdi 5 dakikaya indi. Ulaşımımız rahatladı.” ifadelerini kullandı.

Hakkari’de Yeniköprü Tüneli’ni kullanan Orhan Kılıç, tünelin güvenli ulaşım açısından çok önemli olduğunu anlattı. Kılıç, “Eski yolda yaşanan riskler nedeniyle çok zor zamanlar geçiriyorduk. Şimdi tünelden geçiyoruz, sorun kalmadı.” dedi.

Güvenli ve Konforlu Seyahat İmkanları Artıyor

Hakan Avcı ise tünel çalışmasının insanların güvenliğini sağladığına dikkat çekti. Avcı, “Bu projeleri çok yararlı buluyorum. Diğer tünel ve yol tamamlandığında ulaşım daha kolay olacak.” şeklinde konuştu. Van ve Hakkari’deki bu projelerle beraber, sürücüler ve yolcular daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşıyor.