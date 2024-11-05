“TÜPRAŞ Rafinerisinde Yangın ve Yaralılar”

YANGIN OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yer alan rafineri tesisinde meydana gelen yangın hakkında Tüpraş’tan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir.” ifadesi yer aldı.

YARALILAR VE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir.” denildi.

TATBİKAT ESNASINDA YAŞANAN OLAY

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit’teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER VE HİSSELERDE TEPKİ

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, patlama bölgesinden şu şekilde bilgi verdi: “Kontrollü bir tatbikat sonucu bu patlama meydana geldi. Yangının kontrol altına alındığını belediye başkanımız ifade etti. Korku dolu anlar yaşanmıştı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. O noktada patlama meydana geldi. Bina ve çevresindeki evler boşaltıldı. Sarsıntı hissettiklerini ifade ediyorlar. Ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi alınca herkes rahat nefes aldı.” Borsa İstanbul’da işlem gören TÜPRAŞ hisseleri, şirketten istenen özel durum açıklaması yayınlanıncaya kadar işleme kapatıldı. Patlama haberinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 3 düşüş kaydedildi. İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi, Kocaeli Körfezi’nde yer alıyor.