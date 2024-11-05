TÜPRAŞ’taki Patlamanın Nedeni Nedir?

PATLAMA SESİ VE SEDİYE YÜKSELEN DUMAN

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, saat 13.00 civarında TÜPRAŞ’ta duyulan patlama sesi dikkat çekti. Patlamanın meydana gelmesiyle birlikte, duman bulutları yükselmeye başladı. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve polis güçleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ise yangına hemen müdahale etmeye başladı.

TÜPRAŞ’TAKİ OLAYIN SEBEBİ

TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, olayın tatbikat sırasında yaşanan bir aksaklıktan kaynaklandığını ifade etti. Başkan Büyükakın, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ’ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı; endişe edilecek bir durum yok” şeklinde bilgi verdi. Kaynak: DHA