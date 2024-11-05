Tüpraş Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Duyurdu

FİNANSAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ

Finansal verilere bakıldığında, hisse fiyatı 141,30 ₺ olarak belirleniyor. Piyasa değeri ise 272,3 milyar ₺ seviyesinde. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 4,32, PD/DD oranı ise 1,13 olarak kaydediliyor. Ayrıca, FD/FAVÖK oranı 3,06 seviyesinde.

GELİR TABLOSUNDAKİ DEĞİŞİMLER

2024’ün üçüncü çeyreğinde, satış gelirleri 599,3 milyar ₺ olarak kaydedildi ve bu, geçen yıla göre %12’lik bir düşüşe işaret ediyor. Brüt kar ise 53,3 milyar ₺ ile yıllık %53 gibi önemli bir azalma gösterdi. FAVÖK ise 40,1 milyar ₺ olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre %69’luk bir gerileme yaşandı. Net parasal pozisyon kazançları ise 12,6 milyar ₺ negatif olarak gelişti ve %3’lük bir düşüş kaydedildi. Net dönem karı da 13,6 milyar ₺ ile yıllık %42 azaldı.

BİLANÇO ÖZETİ VE DEĞİŞİMLER

Dönen varlıklar, 230,9 milyar ₺ olarak sabit kalırken, duran varlıklar 221,7 milyar ₺ seviyesinde %1’lik bir düşüş göstermekte. Toplam varlıklar ise 452,6 milyar ₺ olarak kaydedildi ve yıllık %1 azalma oldu. Net borç 57,7 milyar ₺ seviyesinde, geçen yıla kıyasla %5’lik bir düşüş gösterdi. Özkaynaklar ise 241,7 milyar ₺ olarak %4 artış gösteriyor.

ÇEYREK PERFORMANS GRAFİKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Grafikler incelendiğinde, çeyrek bazında satış gelirleri, FAVÖK ve net kar oranlarında düşüş gözlemleniyor. Özellikle FAVÖK ve net kar rakamlarında üçüncü çeyrekte dikkat çeken bir azalma yaşanmakta.

GENEL DURUM VE EKONOMİK ETKENLER

Tüpraş, 2024/9 döneminde hem satış gelirlerinde hem de karlılığında önemli düşüşler yaşadı. Bu düşüşlerin, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim maliyetlerinde artışlar veya talep daralması gibi ekonomik etkenlerden kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketin FAVÖK ve net karındaki azalma, yatırımcıların gelecekteki beklentilerini etkileyebiliyor.

Kaynak: KAP