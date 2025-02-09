Turabi’nin Yeni Şarkısı Sosyal Medya Gündeminde

SURVİVOR GÜNDEMİ VE TURABİ’Yİ YENİDEN GÜNDEME GETİREN ŞARKILARI

Survivor ile hayatımıza giren ve muhafazakar söylemleri ile halk arasında ilgi gören Turabi Çamkıran, şu günlerde sosyal medyanın odak noktası haline geldi. ABD’deki yangında tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan 37 yaşındaki Turabi, ardından “Wine Me Dine Me” adlı dikkat çekici bir şarkı yayımladı. Şarkı sözleri büyük ölçüde bel altı ifadeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiler aldı ve Türkiye’de hakkında yakalama kararı bile çıkartıldı. Sonrasında bu şarkı ülkemizde yasaklandı.

TURABİ’Yİ YENİDEN GÜNDEME GETİRENLER

Turabi’nin şarkı kariyeri burada sona ermiş gibi görünmüyor, çünkü “Wine Me Dine Me” sonrası yeni bir parça daha yayınladı. Bu durumda “şarkı” kelimesini kullanıp kullanmamak tartışmalı. Pek çok sanatçıdan da eleştiriler alan Turabi, arabesk fantazi tarzından ödün vermeden yeni bir “eser” yarattı. Ünlü ismin yeni çalışması ise Türkçe dilinde oldu. “Dur Abi Sus Abi” adı verilen bu şarkıda birbirinden anlamsız söz öbekleri yer almakta ve şarkının ne anlatmaya çalıştığını çözmek oldukça zor.

“Dur Abi Sus Abi” adlı eserde yer alan sözler ise dikkat çekiyor. “Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi” gibi ifadeler ile şarkı, en gereksiz şarkılar sıralamasında üst sıralarda yer alma potansiyeli taşıyor. Turabi, durmaya niyeti olmadan müzik kariyerine devam ediyor gibi görünüyor.