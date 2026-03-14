Turizm Gelirleri Orta Doğu’da Tehdit Altında

turizm-gelirleri-orta-dogu-da-tehdit-altinda

Savaş bölgeleri, turistler arası güven kaygılarını artırıyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin aktardığı rakamlara göre, mevcut jeopolitik riskler nedeniyle Orta Doğu’daki turizm gelirleri günde yaklaşık 600 milyon dolar azalıyor. Turizm, birçok bölge ülkesi için hayati bir gelir kaynağı olma özelliği taşıyor.

UÇUŞ İPTALLERİ

Bazı ülkelerde seyahat uyarıları yayımlanması ve uçuş iptalleri, turistleri etkileyerek akışın daha da sınırlı hale gelmesine neden oluyor. Artan güvenlik endişeleri, hava sahası kısıtlamaları ve iptal edilen uçuşlar, turizm sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

UÇAK BİLETLERİ PAHALANDI

Talep patlaması nedeniyle bazı destinasyonlardaki uçuş fiyatları önemli ölçüde yükseliyor. Tur operatörleri, sınırlı koltuk sayısı sebebiyle özellikle uzun mesafeli uçuşlarda fiyatların hızlı bir şekilde arttığını vurguluyor.

DOĞU KARADENİZ YERİNE İSPANYA VE İTALYA

Avrupalı turistler, Doğu Akdeniz yerine İspanya, İtalya, Karayipler, Portekiz, Malta ve Hırvatistan gibi alternatif destinasyonlara yönelmeye başladı.

TURİZM ROTA DEĞİŞTİRDİ

Seyahat şirketleri, Avrupa’dan tatil planı yapan pek çok kişinin yaz sezonu için Doğu Akdeniz’i tercih etmekten vazgeçip rotasını Batı Avrupa ve Karayipler olarak değiştirdiğini belirtiyor.

Gündem

Süper Lig’de Kadın Hakem Tarihi Yazdı

Süper Lig 26. haftasında Göztepe ve Alanyaspor 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçta, 22 yıl sonra ilk kadın hakem olarak Asen Albayrak görev aldı.
Gündem

Galatasaray, Başakşehir’i 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Gündem

Trabzonspor, Rizespor’u Zubkov Asistli Golle Yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında önemli bir galibiyet aldı.
Gündem

Ezgi Apartmanı Davasının Firarisi Ertan Danacı Yakalandı

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında firari sanık Ertan Danacı, Muğla'da yakalanarak adalete teslim edildi. 6 Şubat depremlerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti.
Gündem

Trafik Kanunu ile Söküm Kuyruğu Uzadı

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte, araçlara eklenen görüntü ve ses sistemlerine yönelik cezaların 1 Nisan’a kadar ertelenmesi, modifiye sektöründe büyük bir hareketliliğe yol açtı. Araç sahipleri, ceza riski nedeniyle atölyelere yöneliyor.

