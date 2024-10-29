Türk Azınlığın Oyları Bulgaristan’da Dağıldı

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK AZINLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Türk azınlığını temsil eden “Hak ve Özgürlükler Hareketi”, seçim öncesi ikiye bölündüğü için Bulgaristan’daki hükümetlerin kurulmasında yıllarca sürdürdüğü kritik rolünü kaybetmiş durumda. Bulgaristan Seçim Komisyonu’na göre, GERB partisi sandıktan yüzde 25.5 oy oranıyla birinci çıkarken, ikinci sırada yer alan “Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan” partisi ise yüzde 14.3 oy topladı. Seçimin sürprizlerinden biri de Rusya yanlısı Diriliş partisinin yüzde 13.4 oranıyla üçüncü gelmesi oldu.

HÖH’ÜN SEÇİMDEKİ DURUMU

Seçimde kaybeden taraf olarak öne çıkan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türk azınlığını temsil etmesine rağmen erken seçime iki ay kala “Hak ve Özgürlükler-Yeni” ve “Hak ve Özgürlükler İttifakı” isimleriyle iki parçaya bölündü. Ahmet Doğan’ın lideri olduğu “Hak ve Özgürlükler İttifakı” yüzde 7.5 oy alırken, Delyan Peevski’nin liderliğindeki “Hak ve Özgürlükler-Yeni” partisi ise yüzde 11.5 oy oranına ulaştı. Yeni kurulan parti, Türklerin yoğun yaşadığı Kırcalı bölgesinde Doğan’ın oylarını geçmeyi başardı.

Bulgaristan’daki siyasi gözlemciler, eski Başbakan Borisov’un koalisyon hükümeti kurmak için çalışma başlattığını belirtmekte. Bu durum, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki siyasi dinamikler üzerine etkili olacak gibi görünüyor. Seçim sonuçlarının, Türk azınlığının temsil gücünün azalması açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.