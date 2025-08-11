Türk Hava Sahasında Transit Uçuş Rekoru

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk hava sahasında büyük bir başarıyı duyurdu. 10 Ağustos 2025’te 1873 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. “Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı Türkiye” ifadesi Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

TÜRK HAVA SAHASINDA ÜST ÜSTE REKORLAR

Açıklamaya göre, Türk hava sahası 2025 yılında üst üste rekorlara imza atıyor. 10 Ağustos 2025’te hava sahasını kullanan 1873 transit uçuşla yeni bir rekor kırıldı. 9 Ağustos 2025’te ise toplamda 6 bin 330 uçuş trafiği ile gün içindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti. Bu yıl içerisinde, Türkiye 7 kez transit uçuş ve 5 kez de toplam trafik rekorunu yenileyerek, uluslararası alanda önemli bir konuma sahip oldu. Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı; Türkiye.