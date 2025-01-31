Türk-İş Açlık Sınırını Geçtiğimi Açıkladı

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI RAKAMLARI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksulluk sınırını paylaştı. Bu veriler, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti (22.204 TL) aşarak önemli bir durum oluşturdu. TÜRK-İŞ, Ankara’daki dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarını, yani açlık sınırını 22.131,06 TL olarak belirledi. Ayrıca gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamı ise yoksulluk sınırını 72.088 TL olarak ortaya koydu. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 28.756 TL seviyesine yükseldi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, “mutfak enflasyonu” rakamlarında meydana gelen değişim Ocak 2025 itibarıyla dikkat çekti. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarında asgari tutardaki artış, bir önceki aya göre %4,97, yıllık bazda %47,06 ve yıllık ortalama bazda ise %60,30 olarak gerçekleşti. Bu durum, ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılama konusunda karşılaştıkları zorlukları gözler önüne seriyor.