TÜRK-İŞ’ten YÖK’e tepki gösterdi

YÖK’ÜN GÖRÜŞÜNE TEPKİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağına dair görüş bildirdi. Bu karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, “Emeğin statüsü olmaz” diyerek tepkisini gösterdi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Alemdar, YÖK’ün açıklamasına itiraz ederek, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca, YÖK’ün yazısında yer alan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını belirtti. Bu durumun, eşitlik ilkesini zedeleyen yoruma dayalı bir yaklaşım olduğunu eleştirdi.

MÜCADELE SÖZÜ

Tüm yasal yolların kullanılacağını vurgulayan Alemdar, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.