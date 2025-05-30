Türk-İş, Yoksulluk Sınırını Açıkladı

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türk-İş, Mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bu araştırmaya göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 25.092,26 TL olarak belirlendi. Ayrıca, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 81.733,73 TL’ye ulaştı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti de aylık 32.463,07 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında arttı. Ayrıca, son bir yıl içerisindeki değişim oranı yüzde 32,28 olarak kaydedildi. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 seviyesinde gerçekleşti.