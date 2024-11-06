More
Ekonomi

Türk Lirası Dolar Karşısında Kazanç Sağladı

turk-lirasi-dolar-karsisinda-kazanc-sagladi

TRUMP’IN ZAFERİ VE TÜRK LİRASI

Trump’ın zaferinin ardından, Türk lirası dolar karşısında gelişen piyasalarda tek kazanan olarak ön plana çıkıyor. Grafiklerde, dolar karşısında değer kazanan para biriminin Türk Lirası olması dikkat çekiyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

Döviz kurlarındaki güncel durum ise şöyle: Dolar/TL, saat 11.33 itibarıyla yüzde 0,17 azalarak 34,22’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 1,70 düşüşle 36,83’ten onaylanıyor ve sterlin/TL, yüzde 1,37 değer kaybıyla 44,13’ten satılıyor.

ÖNEMLİ

Spor

Beşiktaş Ve Malmö İlk 11’leri Açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta kapsamında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Maçın başlangıç kadroları da ilan edildi.
Gündem

“140 Şüpheli 8 İlde Yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik güçlerine saldırarak 16 görevli ve 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.