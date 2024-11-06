Türk Lirası Dolar Karşısında Kazanç Sağladı

TRUMP’IN ZAFERİ VE TÜRK LİRASI

Trump’ın zaferinin ardından, Türk lirası dolar karşısında gelişen piyasalarda tek kazanan olarak ön plana çıkıyor. Grafiklerde, dolar karşısında değer kazanan para biriminin Türk Lirası olması dikkat çekiyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

Döviz kurlarındaki güncel durum ise şöyle: Dolar/TL, saat 11.33 itibarıyla yüzde 0,17 azalarak 34,22’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 1,70 düşüşle 36,83’ten onaylanıyor ve sterlin/TL, yüzde 1,37 değer kaybıyla 44,13’ten satılıyor.