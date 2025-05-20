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Türk Markalı Helva Acilen Geri Çağrıldı

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GERİ ÇAĞIRMA DUYURUSU

Almanya’da dağıtımı yapılan Türk markalı bir helva ürününde Salmonella bakterisi tespit edilmesi nedeniyle TOK Gıda firması, resmi geri çağırma süreci başlatıyor. Yapılan açıklamalara göre, yalnızca belirli bir parti numarasına ve son tüketim tarihine sahip olan ürün geri çağırma kapsamında yer alıyor. TOK Gıda yetkilileri, gıda güvenliği çerçevesinde bu önlemi aldıklarını ve tüketicilere herhangi bir mağduriyet yaşatmadan iade sürecini tamamlayacaklarını belirtiyor.

GİDA BİLGİLERİ

Geri çağrılan helvaya dair bilgiler ise şöyle:
* Sebahat Vanilya Aromalı Helva
* Parti numarası: 2024331
* Son tüketim tarihi: 26.11.2026

SALMONELLA HAKKINDA

Salmonella, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, yaşlılar, çocuklar ve hamileler için ciddi sağlık riski oluşturan bir bakteridir. Geri çağrılan helvayı tüketen kişilerde, birkaç saat içinde başlayarak birkaç gün sürebilen karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebilir. Bu tür semptomları yaşayanların bir doktora başvurması öneriliyor.

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