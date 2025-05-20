Türk Markalı Helva Geri Çağrıldı!

GERİ ÇAĞRILAN HELVA ÜRÜNÜ

Almanya’da satışa sunulan Türk markalı bir helvada Salmonella bakterisi tespit edilmesi nedeniyle TOK Gıda firması resmi geri çağırma sürecini başlattı. Sadece belirtilen parti numarasına ve son tüketim tarihine sahip ürün, geri çağrılanlar arasında yer alıyor. TOK Gıda yetkilileri, bu adımın gıda güvenliğiyle ilgili bir önlem olduğunu ve tüketicilere sıkıntı yaşatmadan iade sürecini yürüteceklerini ifade ediyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ

Geri çağrılan ürünle ilgili detaylar şu şekilde:

– **Sebahat Vanilya Aromalı Helva**

– **Parti numarası:** 2024331

– **Son Tüketim Tarihi:** 26.11.2026

SALMONELLA HAKKINDA

Salmonella, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar, çocuklar ve hamileler için ciddi sağlık tehlikesi oluşturabilen bir bakteridir. Geri çağrılan helvayı tüketen bireylerde, birkaç saat ile birkaç gün içinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bu belirtileri yaşayan kişilerin doktora başvurması öneriliyor.