Türk Müttefiklerle İletişim ve Koordinasyon

PENTAGON’UN GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YAKLAŞIMI

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gelen sorulara cevaplar verdi. Anadolu Ajansı muhabirinin, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili, iki ülke savunma bakanlarının telefon görüşmesiyle ilgili sorusuna Ryder, ABD’nin “Türkiye’nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini” ifade etti.

PKK’NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANINMASI

Ryder, ABD’nin PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü vurgulayarak, “Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmakla ilgili olarak birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik endişelerinin yönetimi açısından önemli bir isim olarak dikkat çekiyor.