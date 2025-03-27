Türk Öğrenci ABD’de Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA OLAYI

Fulbright bursiyeri ve doktora eğitimine devam eden Öztürk, iftar için Somerville’deki evinden çıktığında sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyada yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre, sivil ve maskeli altı kişi, Öztürk’ün etrafını sararak elinden telefonunu almaya çalıştı. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk’ün itirazları kamera kaydına geçti. Tufts Üniversitesi, gözaltı işlemi hakkında üniversite yönetimine bilgi verilmediğini açıkladı.

AVUKATIN TEPKİSİ

Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, “Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı.” dedi. Khanbabai, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini ve ona ulaşamadığını belirtti. Ayrıca, “şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadığını” vurguladı.

DEMOKRAT SENATÖRDEN TEPKİ

ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya aracılığıyla Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasını eleştirerek, “Medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” açıklamasında bulundu.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğuna dair iddialarda bulundu. Açıklamada, “Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk’ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas’ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.” denildi. Ayrıca, öğrenci vizesinin “bir hak değil, özel izin olduğu” belirtilerek, iddia edilen faaliyetlerin vizenin sonlandırılmasına neden olabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMASI

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, sosyal medyadan Öztürk’ün gözaltına alındığına dair açıklama yaptı. Boston’daki gözaltı durumunun yakından takip edildiğini aktaran büyükelçilik, Öztürk’ün ailesine düzenli bilgi verildiğini belirtti. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

AİLENİN TEPKİSİ

Rümeysa Öztürk’ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin gözaltına alınmasını kınadı. “Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan olayı gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınıyorum.” dedi. Dr. Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunduğu için gözaltına alındığını bildirdi. Kız kardeşinin “Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan”, yalnızca üniversite yönetiminin Filistin-İsrail konusundaki söz konusu yaklaşımını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirtti.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.