Türk Öğrenci ABD’de Gözaltına Alındı

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Fulbright bursu sahibi ve doktora eğitiminde son senesinde olan Rumeysa Öztürk, dün akşam iftar sofrasına gitmek üzere Somerville’deki evinden çıktığı sırada, sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzleri maskeli altı kişinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı dikkat çekti. ICE görevlileri, Öztürk’ün ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk’ün itirazları da kamera kayıtlarına yansıdı. Tufts Üniversitesi, bu gözaltı işlemi hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

AVUKATININ AÇIKLAMALARI

Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, “Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı.” diye ifade etti. Khanbabai, Öztürk’ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşılamadığını belirtti. Ayrıca müvekkili hakkında şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını vurguladı.

SENATÖRDEN TEPKİ

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, Rumeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve olayın “Medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” olduğunu belirtti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın kıdemli bir sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rumeysa Öztürk’ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, “Rumeysa Öztürk, bu ülkede vize ile bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk’ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas’ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.” denildi. ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin “bir hak değil, özel izin olduğu” ve iddia edilen faaliyetlerin vizenin sonlandırılması için gerekçe oluşturduğu belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN YAKINDAN TAKİP

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, ABD’de gözaltına alınan Rumeysa Öztürk’ün durumu hakkında bir açıklama yaptı. Öztürk’ün durumu yakından takip edilirken, ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği ifade edildi. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

ABİSİNDEN TEPKİ

Rümeysa Öztürk’ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin Filistin gösterilerine destek vermesi nedeniyle gözaltına alınmasını kınadı. “Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım.” diyen Öztürk, kardeşinin okul gazetesinde yer alan ortak bir yazıda imzası olduğu için gözaltına alındığını belirtti. Kız kardeşinin, “Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme girmeden”, sadece üniversite yönetiminin Filistin-İsrail konusundaki yaklaşımını eleştiren bir yazı yazdığını vurguladı. Dr. Öztürk, ICE polisinin “cadı avına çıkmakla” suçlarken, “Canary Mission” isimli internet sitesinin Rümeysa’yı bu yazısı dolayısıyla “fişlediğini” kaydetti. Kardeşi Rümeysa’nın “Müslüman bir kimlik taşıması sebebiyle bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışıldığını” ifade eden Öztürk, gözaltı uygulamasını “Batı’nın ve Amerika’nın kök paradigması olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan, kendi kendini inkar eden bir adım.” olarak nitelendirdi.

TRUMP’IN PROTESTO HAFTALIKLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini açıklamıştı.