Türk Öğrencinin ABD’de Gözaltı Durumu Tartışılıyor

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminde son yılını geçiren Öztürk, dün akşam iftar için Somerville’deki evinden çıkarken sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyada yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazıları yüzü maskeli altı kişinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve telefonunu zorla almaya çalıştığı görünmekte. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk’ün sesli itirazları da kayıt altına alındı. Tufts Üniversitesi, bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını açıkladı.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, yaptığı yazılı açıklamada, “Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı.” dedi. Khanbabai, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını belirtirken, “Şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadı” ifadelerini kullandı.

SENATÖRDEN TEPKİ

ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasını eleştirerek, “Medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” sözlerini sarf etti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN BİLGİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, yazılı açıklamasında, Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Açıklamada, “Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk’ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas’ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu belirledi” denildi. Moreover, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin “bir hak değil, özel izin olduğu” vurgulanarak, Öztürk’ün iddia edilen faaliyetlerinin vizenin sonlandırılmasına sebep olabileceği ifade edildi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk’ün durumunu yakından takip ettiğini belirtirken, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur” diyerek, vatandaşın haklarının korunması amacıyla gerekli çabaların gösterildiğinin altını çizdi.

ABİSİNDEN TEPKİ

Rümeysa Öztürk’ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin Filistin gösterilerine destek vermesi nedeniyle gözaltına alınmasını kınayarak, “Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınıyorum” dedi. Kardeşinin yalnızca okul gazetesinde yer alan bir yazıya imza atması nedeniyle gözaltına alındığını öne süren Öztürk, kız kardeşinin “Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan” yalnızca üniversite yönetimini eleştiren bir yazı yazdığını belirtti. ICE polisi, bu işlemlerini “cadı avı” olarak tanımlayarak, Rümeysa’nın “Canary Mission” isimli internet sitesi tarafından hedef alındığını söyledi. Öztürk, kız kardeşinin “Müslüman kimliği nedeniyle mağdur edildiğini” vurgularken, gözaltının “ifade özgürlüğünü hiçe sayan” bir uygulama olduğunu ifade etti.

TRUMP’TAN PROTESTOLARA MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini belirtmişti.