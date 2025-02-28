Türk Polisi Yurt Dışında Suçluları Yakaladı

DALTONLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ’NÜN KİLİT İSMİ YAKALANDI

Daltonlar Organize Suç Örgütü’nün önemli ismi Sinan Memi, Polonya’da yakalandı. Diğer bir suçlu Atakan Avcı ise Bulgaristan’da ele geçirildi. Bu operasyon, Interpol, Europol ve Türk emniyetinin iş birliği ile gerçekleştirildi ve suçlulara unutulmaz bir mesaj verdi: “Bizden kaçamazsınız!” Sinan Memi, Daltonlar’ın stratejik beyni olarak bilinen bir isim. Tam 10 suçtan 20 yakalama emri bulunan Memi, tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçları ile anılıyor. Üzerinde ulusal düzeyde 3 yıldır, uluslararası düzeyde ise 1 yıldır Kırmızı Bülten bulunuyor. Polonya’da saklandığı yerden Türk polisinin gözleriyle çekip çıkarıldı.

ZEHİR TACİRİ BULGARİSTAN’DA YAKALANDI

Atakan Avcı, uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir zehir taciri. 1 yıl süresince Kırmızı Bülten ile aranan Avcı, Bulgaristan’da Türk adaletinin sınırlarına takıldı. Her iki suçlu, Özel Harekât’ın da katılımıyla gerçekleşen büyük bir operasyonla Ankara’ya getirildi ve adli makamlara teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından “Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın, organize suçlulara göz açtırmayacağız! Bizden kaçamayacaklar!” sözleriyle durumu özetledi.

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol, KOM, Narkotik ve İstihbarat Başkanlığı ile İstanbul Emniyeti’nin bu kusursuz koordinasyonu, suç dünyasına ciddi bir korku saldı. Polonya ve Bulgaristan’dan teslim alınan bu iki suçlu, Türk polisinin sınır tanımayan gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.