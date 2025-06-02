Türk-Rus-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başarıyla Tamamlandı

BAKAN FİDAN’IN PAYLAŞIMI

Bakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile ilgili X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, “Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir” ifadesiyle toplantının önemine değindi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını açıklayan Fidan, “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar” diye belirtti.

İNSANİ TAKAS ANLAŞMASI

Fidan, tarafların insani takas konusundaki yeni kategorilerle birlikte daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktardı. Ayrıca, ateşkes ve barış konusundaki bakış açılarını yansıtan muhtıraların teati edildiğini ve bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmalar başlatmayı uygun bulduklarını kaydetti. Toplantıda, liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdüğünü de bildiren Fidan, “Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir” dedi. Türkiye’ye duyulan güven için her iki ülkeye teşekkür etti.

TOPLANTIYA YÖNELİK GELİŞMELER

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sonrasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da yapılan görüşmelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını dile getirdi. Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya’nın, Ukrayna’ya İstanbul’daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğu ifade edildi. Türkiye, tarafları 3 yıl aradan sonra aynı masada bir araya getirmeyi başardı.

MÜZAKERELERİN TARİHİ ANLAMI

Şubat 2022’de başlayan savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı hem Antalya hem de İstanbul’da aynı yıl içerisinde bir araya getirdi. Mayıs 2025’te de İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetleri bir araya getirerek önemli bir adım atmış oldu. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen müzakerelerde, iki taraf “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takası yapılması ve olası ateşkese ilgili ayrıntılı görüşlerin sunulması konularında mutabık kaldı. İki ülke, İstanbul’da yapılan esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığını duyurdu.